近年房價漲幅驚人，如果缺乏家人金援，年輕人或難以負擔房貸壓力。一名網友將念頭動到凶宅上，他耳聞在居住很長一段期間內沒有發生問題，價格會大幅反彈，似乎有投資操作的空間，考慮買進一間凶宅賺價差。

通膨嚴峻，薪資的成長跟不上物價漲幅，買房壓力倍增，一名男網友在Dcard理財板以「會為了省錢去買兇宅嗎？」發文，他聽說凶宅在住過一段時間後沒有出現問題，房價會回彈很多，似乎是筆不錯的投資。

他續指，現在年輕人在沒有父母的資助下，很難負擔房價壓力，有鑑於此，凶宅房價較便宜，他考慮是否要買兇宅，並在住個幾年沒問題後再轉手，賺價差。

貼文曝光掀起討論，不少網友直言窮比鬼還可怕，「可憐的是，我連凶宅都買不起」、「窮比鬼還可怕」、「凶宅價錢比鬼還可怕」、「是我買得起我會買，反正我不信邪」、「就是窮到快被鬼抓走才會這樣想吧」。

但也有網友以玄學的角度提醒，「基本上那種氣場就不是很好，人長期住進去多少會有影響，原本命在好都會被消磨殆盡」、「如果你八字夠重就衝吧」、「你也要命大到可以等你賣掉房子的時候啊」。

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