許男逃逸過程中，在鶯桃路與永明街口因為闖紅燈擦撞到48歲詹姓騎士。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市鶯歌區一名59歲許姓男子，因違規停車遭警方攔檢，他卻立即加速逃逸，過程中闖紅燈、蛇行還擦撞一名騎士，逃了約3公里左右才被警方攔下，一問才知道，他5小時前曾喝1瓶啤酒，因擔心有酒精反應才逃避稽查，沒想到警方一測酒測值為0，但因為許男有各種危險駕駛行為，最後依公共危險罪被移送法辦。

三峽警分局鶯歌分駐所巡邏員警4日晚間8時左右，獲報前往鶯歌區鶯桃路處理糾紛，行經永明街時看見許男違停，正要上前盤查時，對方卻立即加速，沿鶯歌區永明街、建國路、鶯桃路逃逸，員警急忙通報攔截圍捕，最後追逐了約3公里遠，才在鶯桃路182巷與國光街口攔下許男。

許男逃逸過程中，在鶯桃路與永明街口因為闖紅燈擦撞到48歲詹姓騎士，導致他左手背擦傷、背部挫傷，送醫後無大礙，而他肇事後仍繼續往國光街逃逸，警方依肇事逃逸及公共危險罪嫌逮捕帶返派出所偵辦。

許男向警方表示，他下午3點左右曾喝一瓶啤酒，晚間8時許開車到鶯歌，因害怕仍有酒精反應，擔心背負酒駕罪責，所以才逃避警方稽查，雖最後酒測值為0，但因為在逃避過程中撞擦到無辜騎士，還有闖紅燈等危險駕駛行為，警方最後依公共危險罪嫌將許男移送新北地檢署偵辦，並依法舉發闖紅燈、危險駕駛違規行為。另外擦撞詹男部份，許男則以新台幣3萬元和他達成和解。