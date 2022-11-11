距離11月26日投票日越來越近，中廣與「蓋洛普徵信」合作今（11）日公布桃園封關前民調，顯示國民黨候選人張善政以31.24%領先民進黨候選人鄭運鵬25.77%。另外，根據《風傳媒》獨家掌握國民黨內部民調，張善政以46.5%大勝鄭運鵬的36.3%！

在中廣與蓋洛普公司近3次（9/26、10/28、11/11）的民調中可發現，張善政的支持度從21.38%提升了將近10個百分點來到31.24%，鄭運鵬的支持度僅提升了1個百分點，從24.77%來到25.77%。媒體人趙少康今對此分析，看這三次做的民調結果，張善政有逐步擴大領先的趨勢。

而11月8日朱立倫前往桃園輔選時，面對記者提問，朱立倫脫口而出張善政民調領先達兩位數以上。根據《風傳媒》報導，朱立倫喊出兩位數以上的領先，是國民黨內部11月7日完成的民調，張善政以46.5%大勝鄭運鵬的36.3%。

《風傳媒》引述國民黨的黨內人士分析，主要還是國民黨在桃園猛攻一波「中國鵬」議題獲得成效。因為民進黨長期主張「抗中保台」，但鄭運鵬自己卻曾有到對岸做生意的紀錄。另外，國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會上，特別提到「中國鵬」，形同蔣萬安正面效應外溢到桃園，神助攻張善政。

不過張善政競選總部發言人、桃園市議員候選人凌濤提醒，最後還是要嚴防民進黨中央、地方行政資源攻勢讓選情逆轉。