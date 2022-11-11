南投縣警察局公布打擊犯罪成果，查獲詐團29 件、查賄13件、防制暴力介入選舉共 33 件，有效淨化選風。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投霹靂小組直搗詐欺集團洗錢水房，一組從15樓垂降進入台中市豪宅。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投霹靂小組直搗詐欺集團洗錢水房，另一組破門進入台中市豪宅。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣警局召開選前打擊犯罪成果記者會，展示查扣現金、筆電等證物。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣警察局日前派霹靂小組直搗詐欺集團洗錢水房，一組從15樓垂降、另一組破門進入台中市豪宅，當場逮捕詐團8成員，查扣2359多萬多元現金、手機、筆電等證物，南投縣警局今天召開選前打擊犯罪成果記者會，強調查獲詐團29 件 、查扣 7981 萬餘元，查賄部分查獲13件24人，防制暴力介入選舉共 33 件41人，有效淨化選風。

南投警方調查，30多歲林姓男子在台中市承租市價逾3500萬元的豪宅，每2、3個月就變換地點，最為詐騙集團洗錢水房，成員作息日夜顛倒，日前見時機成熟報請台豬地檢署指揮偵辦，利用下午趁集團成員熟睡時兵分兩路，一組從15樓垂降、一組從門外破門，嚇得屋內8嫌驚慌失措。

警方在屋內保險箱起出2359多萬多元現金，甚至還有專業捆鈔機，可見洗錢金流龐大，並查扣名錶、手機、筆電等贓證物，將調查集團運作手法，近一步擴大偵辦，瓦解詐欺集團。

南投縣警局11日開記者會公布打擊犯罪成果。南投縣警察局副局長黃秀法說，近期執行查賄制暴淨化選風，迄9日止查賄部分共查獲 13 件 24 人，防制暴力介入選舉共查獲33 件41人，有效淨化縣內選風，另打擊詐欺成果豐碩，查獲詐團 29 件 301 人、提款車手230人、查扣不法所得 7981萬餘元，為維護選前治安，將持續加強掃蕩黑幫、查緝黑槍、打詐、查賄急查緝選舉賭盤等不法。