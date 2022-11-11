2022亞洲樂齡智慧生活展11日在高雄展覽館開幕，這個全台唯一聚焦50＋族群的樂齡生活展會平台，共有5大展區、超過170個攤位、22場展演活動、7場重量級講師的健康講座、以及15場樂齡活躍表演，要透過展會，帶動智慧科技、居家照護、預防與延緩失能、以及全方位照護的樂齡產業商機。

2022亞洲樂齡智慧生活展開幕，特別選在111年11月11日11時11分，衛福部長照司專員王齡儀、高市府秘書長郭添貴、經濟部國貿局高雄辦事處長盧惠珠、安益集團總裁涂建國等人共同揭幕。

安益集團總裁涂建國表示，2022亞洲樂齡智慧生活展，共有5大展區、超過170個攤位、22場展演活動、7場重量級講師的健康講座、以及15場樂齡活躍表演，要透過展會活動，帶動智慧科技、居家照護、預防與延緩失能、以及全方位照護的樂齡產業商機。

他說，2014年台灣正式進入超高齡社會，與上一代相比，有更健康的身體狀態，中高齡面對延長的人生後半段，有更多時間、空間、心態可以建立過去沒有的生活意識。

涂建國指出，伴隨高齡化趨勢，3.6兆元的樂齡產業商機，成為市場主流，隨著產業型態與生活模式的改變，伴隨而來的健康隱憂，卻是無年齡差異化，因此，如何朝向促進健康、延緩老化、打破年齡框架，創造快樂、有品質的身心靈發展的生活，成為人人追求的最高生活目標，也讓樂齡有了全新的定義，健康、喜樂的生活無任何年齡限制。

涂建國表示，這是全台唯一聚焦50＋族群的樂齡生活展會平台，並以「樂無齡」為展會核心精神，提倡年齡只是數字，身體及心理的喜樂健康，是可突破年齡的框架，越活越年輕快活，樂齡人生在此展開。

高市府秘書長郭添貴表示，今年的亞洲樂齡智慧生活展，高雄市政府結合七大局處，成立高雄城市主題館，訴求「永續高雄，全齡共融」，透過主題館呈現高雄在面對超高齡化的來臨，透過各局處共創、共融、共榮的方向出發，並融合青年的創意、活力、全民無齡的眼界及經驗，共同發展出這個令人充滿驚喜與富有高開創性的健康智慧永續城市，「要讓65歲以上者，不要成為宅男」，多多外出活動，活出更健康的人生。