劉姓男子在去年12月到中市1家KTV參加友人慶生會，席間與人發生爭執，雙方各找支援爆發群鬥，劉男氣憤拿出折疊刀攻擊廖姓男子臉及胸部，刺破心臟、肺臟，全身等多處刀傷，緊急送醫才救回一命，劉男犯後逃亡，隔天向警方投案。法官認定劉持刀猛力朝要害攻擊，具殺人犯意，依殺人未遂罪判5年10月，可上訴。

24歲劉男去年12月11日深夜到中市1家KTV為朋友慶生，席間與呂男起衝突，雙方不滿各自聯繫友人到場助陣，現場多人鬥毆，劉男與人扭打跌倒在地，怒持攜帶的折疊刀，攻擊對方人馬廖男的臉部及胸部。

廖男傷勢嚴重，心臟有4公分刀傷而破裂、臉部近太陽穴部分有長約4.5公分刀傷，此外，胸部雙側有創傷性氣胸，肩膀等多處刀傷，經緊急送醫救治，所幸救回一命。

劉男見事情鬧大了，逃離現場，隔天才向警方投案。劉男辯稱，他當時跌倒在地，被避免遭攻擊，才拿出刀揮舞驅趕，並無刻意「刺傷」、「攻擊」對方，當時因情緒失控，也不知什麼力道、不清楚刺幾刀了。

法官以現場僅劉男一人攜帶凶器，要單純防身、嚇阻，只要亮刀就夠了，不須揮舞，法官並檢視現場監視影像，發現他持刀強力朝人體脆弱的重要部位攻擊，且刀深及心臟及肺部，而認定有殺人意圖，依殺人未遂罪判刑5年10月。