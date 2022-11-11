時序邁入秋冬是流感好發季節，隨邊境開放及各項防疫政策逐步鬆綁下，不少專家預估今年是「流感大年」，尤其嬰幼兒及年長者都是流感重症的高風險族群，但近來打氣稍冷，屏東縣政府特地開設接種站、提供隨到隨打便民服務，盼能提高施打率。

屏東縣於11月10至12日在屏東縣立體育館、內埔國小體育館、潮州老人會館及鹽埔鄉朝鳳宮活動中心，開設疫苗接種站，提供隨到隨打便民服務，另11月12日上午8時至11時持續在屏東火車站開設疫苗施打站，呼籲民眾盡早安排家中嬰幼兒及長輩施打流感疫苗。

屏東縣衛生局長施丞貴表示，過去2年多民眾焦點都在COVID-19疫情防治上，減少群聚活動、戴口罩、勤洗手等防疫措施，大幅減少各類傳染病發生，但隨中央開放邊境及防疫政策逐步鬆綁，民眾也開始鬆懈防疫作為，極可能造成流感等傳染病反撲。

近期國內社區流感病毒活動度上升，以A型流感為主，目前流感併發重症通報尚處低點，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，完成流感疫苗接種後，至少要2周才能產生保護力，呼籲符合資格民眾應儘速接種疫苗，以及早獲得保護力。

衛生局統計，截至11月8日屏東縣滿6個月至3歲以下幼兒流感疫苗施打率僅44.9％，低於全國平均的54.3％；3歲以上至入學前幼童施打率40.3％，低於全國平均的47.7％；65歲以上施打率僅43.5％，低於全國平均的45.6％。

衛生局也提醒民眾，確診解除隔離後，完成自主健康管理且症狀明顯緩解，經過醫師評估同意後即可接種流感疫苗，流感疫苗可與新冠疫苗同時施打，疫苗有保護，防護更升級。