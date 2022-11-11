台版柬埔寨案引發社會關注，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，蔡英文總統才宣示反黑金不久，就爆出駭人聽聞大案，警方近日也破獲郭哲敏與林秉文洗錢案，看似是獨立案件，卻讓人質疑是民進黨黑金治國真相浮出水面，打臉蔡英文的宣示，也是民進黨墮落、喪失創黨精神的證據，為護形象讓台灣淪犯罪天堂，籲檢調機關調查。

鄭寶清指出，媒體揭露林秉文曾與警大校長陳檡文出入有女陪侍的招待所，引起違反風紀爭議，日前林交保後，又赴仁本禮儀公司密會有黑道背景傳聞的民進黨中常委黃承國，而仁本禮儀第二代正是代表民進黨參選大安、文山區市議員的陳聖文，是民進黨前祕書長洪耀福與黃承國力捧輔選的重要角色，再加上內湖分局長王炳睿因餐敘照片曝光遭質疑與民進黨高層過從甚密。

鄭寶清表示，這些事件看似各自獨立，但疑似內幕重重，啟人疑竇的民進黨黑金治國政治真相逐漸浮出水面，讓人更加懷疑這些人物間有複雜的政商、警界與黑道連結關係，需抽絲剝繭釐清背後真相。

鄭寶清直言，根據多方調查，都在在打臉蔡英文的反黑金宣示，「青埔寨」案與洗錢案的主嫌，是幫派分工合作共犯，且上頭還有警界高層涉嫌護航包庇，更有民進黨高層當靠山，形成政治金鐘罩，構成蔡政府的暗黑網絡集團，不僅是駭人聽聞的驚天大案，也是民進黨沉淪墮落、喪失創黨精神與理念的最赤裸具體事證。

鄭寶清提到，檢調機關應立即成立聯合專案小組蒐證調查，把可能涉嫌人與漏網之魚逮捕，全面整頓這涉及「黨、政、警、黑道」，危害人民⽣命的犯罪集團，將可怕共犯結構徹底瓦解，鄭寶清說，千萬別再為了選舉與黨政形象，為了總統的親信護短而縱虎歸山，讓台灣淪為犯罪天堂，蔡英文與行政院長蘇貞昌更不該再「裝睡叫不醒」。