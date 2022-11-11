新北市三峽區介壽路2段上月25日發生軍卡轉彎撞死母女檔意外，三峽警方今與轄區國軍單位合作，在莒光日中加入交安宣導項目，向國軍們講解大型車輛在道路行駛當中應注意的安全細節，以及如何強化本身防禦駕駛觀念，以減少與小型車或行人交通事故發生。

警方指出，這是軍方與警察機關首次合作，並且出現在莒光日課程中，本次由橫溪派出所所長林冠銘擔任講師，配合各種宣導短片及有獎徵答與引用相關交通法令規範方式與國軍弟兄互動，以生動活潑趣味互動方式，加深國軍弟兄印象，尤其防禦與安全駕駛觀念，不僅限於國軍執行各項任務而已，是任何時空背景下，凡是駕駛交通工具就須注意的觀念與警覺性。

據三峽警分局統計，針對大型車未禮讓行人違規項目，今年1月至10月共取締361件，特別呼籲大型車駕駛人，大型車輛視線死角多，除應注意行人路權外，在轉彎或起步時更應謹慎仔細觀察車輛周邊，並以警鳴器聲音提醒車旁用路人注意，小型車也不要與大型車爭道，轉彎時寧可「晚一時，也不要爭一秒」，否則釀成事故恐遺憾終生。

警方表示，大型車輛在過彎時，後輪並不會與前輪在同一個軌跡移動，內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；車身及軸距愈長，內輪差也越大，而前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺側旁人車，容易發生傷亡憾事。

警方說，轉向同時，須採取事先預警之煞車、按鳴喇叭、前後顧盼、打方向燈等，皆是防禦駕駛的核心理念，因為許多看似稀鬆平常的違規，總是在不經意中疏忽，導致事故發生並釀成不幸悲劇。

當天參與宣導活動的國軍反應熱烈，三峽警方表示，非常歡迎轄區各機關、學校等與警方互動交流，希望能深入各階層宣導，以防制交通事故發生。