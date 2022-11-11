「2022高屏澎東區－觀光產業大型徵才活動」現場湧入求職民眾。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

疫情嚴重衝擊到觀光產業，隨著逐步解封也慢慢復甦，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今日在高雄國際會議中心舉辦今年高屏澎東區最大場的觀光產業徵才活動，現場有51家廠商，提供1600個機會，許多知名飯店及餐飲集團都到場找人才，現場也湧入眾多求職者。

隨著逐步開放邊境，觀光週邊產業人力需求也逐漸增加，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於11日在高雄國際會議中心舉辦「2022高屏澎東區－觀光產業大型徵才活動」，這場活動是2022年在高屏澎東區舉辦最大場的觀光產業徵才活動，共有51家徵才廠商，超過1600個工作機會，8成的工作地點都在高屏地區，初步媒合率破6成。

現場有洲際酒店、萬豪酒店、H2O Hotel、福容大飯店、凱薩大飯店、義大世界、SKM Park Outlets、貳樓餐飲、安心食品等知名廠商均到場找人才，希望優秀人才一起加入觀光產業。另外，王品餐飲、王座國際餐飲、米塔集團、雲雀國際更提供儲備店長、主廚等薪資達4萬元以上的主管級職缺，昇恒昌公司也因應近期旅遊熱潮，特地加碼開出營業員、銷售顧問等139個工作機會，展現疫情趨緩後，觀光相關產業的熱絡景象。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，這場觀光產業主題式徵才活動是勞動部針對觀光相關產業啟動專案協助計畫，期協助業者找到所需人才，也會協助求職者運用安穩僱用計畫、職務再設計及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，以積極協助業者補足人力缺口。

活動現場還有職涯諮詢服務幫助民眾釐清求職方向，也有職業訓練課程資訊及勞工保險相關諮詢服務，以及原住民族委員會、高雄市榮民服務處也提供相關資源宣導。多數到場找工作的求職者保持樂觀態度，在面試過程中紛紛展現企圖心，希望在年底前搶搭這波熱潮，找到一份好工作。