瑞福生醫在後疫情時代啟動「健康平權」計畫，他們11日邀請國內愛心企業、湧言文化基金會、南高雄家扶中心等在高捷美麗島站的光之穹頂廣場倡議「健康平權誓詞」，湧言文化基金會、瑞福生醫、立法委員趙天麟率先合作募捐5000盒瑞福企業美三菌贈予南高雄家扶中心，希望拋磚引玉實踐健康平權理念。

「健康平權誓詞」宣誓儀式前，由湧言文化基金會董事長林旭信、趙天麟及瑞福生醫執行長許淑幸，將5000盒瑞福企業美三菌贈予南高雄家扶中心，期待透過此次拋磚引玉，讓健康平權的理念，以多元企業及機構合作的方式繼續實踐。

林旭信致詞時表示，希望健康平權的精神落實每個角落，讓社會各族群能夠不受各種環境不利的因素而有所影響，並獲得同等健康照護。

趙天麟指出，湧言文化基金成立宗旨就是扶助弱勢、回饋社會，而這次活動最重要的精神意涵就是「健康平權」，希望透過這次健康物資捐贈，來關注家扶家庭成員日常身體安康的維護與保養，未來活動還會繼續往台北、新北、新竹、台南等地推展，共同推動健康平權的理念與精神。