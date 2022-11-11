黃敏旭表示，高壓氧治療可以增加微血管的新生，促進纖細胞增生及膠原蛋白生成，並加速組織的修復及傷口的癒合。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中73歲劉奶奶日前不慎摔倒造成腳的擦挫傷，情急之下用橡皮筋纏繞不斷出血的大拇指數圈止血，卻導致傷口疼痛感愈發強烈，經一周5次高壓氧治療，奶奶順利恢復；醫師表示，不當的止血方式恐引起截肢風險，籲民眾若止血後仍不斷出血請盡快至醫院處理。

台中醫院高壓氧治療中心主任、骨科醫師黃敏旭表示，面對擦挫傷除了骨頭需要照X光評估有無骨折和脫臼外，肌肉皮膚和神經血管也相當需要注意，即使沒有骨折或脫臼，但劉奶奶的大腳趾被橡皮筋綁了2、3個小時已有明顯缺血發紺腫脹，若再遲延治療，腳趾勢必面臨截肢風險。

黃敏旭說，劉奶奶腳趾血管被緊緊綁住，血流無法通過造成組織缺氧壞死腫脹，而腫脹的腳趾又讓組織更得不到血液的供應，將會造成惡性循環讓腳趾最終發紺壞死而截肢，輔助高壓氧治療可以打破惡性循環。

黃敏旭進一步指出，高壓氧治療原理是將患者置於高壓氧艙內高於1.4大氣壓下給予100％純氧，加壓治療時間約60分鐘；在高濃度氧分壓的情況下，軟組織內的氧分壓會增加達到平常10至15倍，藉此讓周邊血管收縮改善受損部位的組織腫脹，同時增加微血管的新生，促進纖細胞增生及膠原蛋白生成，也可以加速組織的修復及傷口的癒合。

黃敏旭建議，若不小心受傷流血，可以先用無菌的生理食鹽水灌洗傷口，再以消毒用品進行殺菌，傷口可用「直接施壓」的方式，在傷口處放無菌紗布或1塊乾淨且能吸水的布，以手壓緊止血；若依然血流不止，或發現是鮮紅的動脈血，加壓後可再加上繃帶或彈性止血帶，並盡快至醫院檢查，藉由醫師專業判斷是否需進一步治療。