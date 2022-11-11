邊境鬆綁後，開始陸續有許多演藝活動，NBA球星霍華（Dwight Howard）更宣布來台延續生涯，門票一掃而空。立委王婉諭今於立法院質詢有關黃牛猖獗的問題，韓國女團Blackpink的門票更翻30倍賣，要求行政院長蘇貞昌進行檢討。蘇貞昌表示，認同應該對黃牛加以管制，並承諾會「加強辦案，以儆效尤。」

防疫措施鬆綁後，韓國女團Blackpink來台開演唱會、前NBA球星「魔獸」霍華加入台灣T1職籃桃園雲豹，五月天、蔡依林等本土天王天后也將舉行演唱會，開賣後門票都秒殺。

王婉諭表示，演唱會門票本來就一票難求，像是韓國女團 BLACKPINK 的演唱會門票，搖滾區一張定價 8800 元，近期更看到有黃牛開出 40 萬的天價，相當於原價 20~30 倍以上的高額售價。

王婉諭指出，現行其實已經有《社會秩序維護法》第 64 條可以針對黃牛行為開罰，然而，過去相關單位進行開罰、裁處的比例卻是少之又少，出現有法而不罰、黃牛繼續橫行的情況發生。而除了真正進入司法程序的黃牛少之又少，裁罰金額與轉賣票券的收益相比，完全是杯水車薪，也難怪黃牛如此猖獗。

對此，蘇貞昌回應表示，認同應該對黃牛加以管制，並承諾「若法令有不足，將會研議修法杜絕黃牛行為。同時，也會責成社違法的執法機關查清楚，加強辦案，以儆效尤。」

王婉諭進一步指出，現行法規從 1991 年修正至今，不論在科技技術和時空背景上都有了巨大的轉變，未來修法除了在違法要件上需更明確外，針對濫用程式購票、數位平台轉賣等新型態模式上面也應該要有因應，並且提供執法機關更多的協助。

王婉諭也呼籲蘇貞昌除了交辦下去，未來也應該主動向大家報告處理情形，也應該端出實際行動和方案，展現打擊黃牛的決心。