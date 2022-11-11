台南市警四分局10月4日晚間執行環警監聯合稽查時，因攔查台南地院施姓法官妻子騎乘1輛改裝燈具的機車，引發施法官到場關切。經台南地院召開法官自律會審議後，認定施法官「嚴重損及司法形象，言行確有不檢」，建議院長以地院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將會議紀錄報請司法院核備。

台南地院指出，10日召開的法官自律會，審議民事庭施法官於10月4日因關切其妻駕駛機車遭警攔檢開罰風紀事件時，施法官經通知後並未出席，僅以書面提出說明。

台南地院自律會認定，施法官於其妻遭警攔檢開罰時，在電話中及稽查現場，多次向員警表明其法官身分，並於對談中大聲質疑員警攔檢行為是擾民，要求稽查主辦單位處理等言行，易使人聯想，他欲以法官身分要求免罰，所為顯已嚴重損及司法形象，言行確有不檢。

自律會還認為，施法官所為違反法官倫理規範第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」規定，且情節重大。

自律會決議依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款規定，建議院長以本院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將法官自律會會議紀錄，報請司法院核備。