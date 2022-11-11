嘉義縣警察局朴子分局新建辦公廳舍完工，縣長翁章梁（左）頒發遷建誌，警察局長陳明君代表收下。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警察局朴子分局新建辦公廳舍完工，縣長翁章梁期勉員警維護治安更有力。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警察局朴子分局新建辦公廳舍耗資1.4 億元、施工2年後完工，縣長翁章梁11日視察新辦公廳舍及內部空間，並頒發遷建誌，由警察局長陳明君代表收下，警察局表示，將擇期辦理落成啟用，現在的朴子分局建築物已列入縣定古蹟，將移交給縣府文化觀光局。

現在的朴子分局辦公廳舍位於朴子市光復路，興建於1920年，原為日據時期的「東石郡役所」，由於結構老舊，空間已不敷現代化警政需求，且已經核列為「縣定古蹟」，無法原地重建，因而遷建至四維路。

中央及地方共同籌編預算1億4400萬元辦理遷建工程，新建辦公廳舍坐落於朴子市公所旁，是地方的中心樞紐，2020年11月5日開工，施工2年，今年11月竣工，興建地上4樓，總樓板面積4249平方公尺（約1285坪）。

11日舉行竣工暨頒發遷建誌儀式，縣長翁章梁視察廳舍內部空間，並恭喜員警有新的舒適辦公地點，隨後頒發大樓遷建誌給警察局長陳明君。

翁章梁表示，新的廳舍整體空間更大，功能也更完整，帶來新的朝氣，相信能提振員警維護社會治安的效率。

翁章梁也強調，所有在這塊土地上的犯罪行為都是對警方的挑釁，期許員警所要特別重視竊盜案件，因受害者都是無辜的，盼更加維護縣民生命財產安全。

警察局後勤科表示，新辦公廳舍建置好軟硬體後，所有員警搬遷入厝，現在的朴子分局廳舍空出來，將移交給縣府文觀處做後續縣定古蹟用途的規畫。