為確保國內面臨大型災難所需之緊急應變訓練、物資及志工組織，並建立後續推動之基礎，內政部消防署今上午與國內外民間機構簽訂合作備忘錄，展開多方面合作，以提升第一線的災難應變能力。

消防署指出，合作範圍包括設計及試辦以社區為單位之緊急應變民間志工組織，並提供政府部門與都會區、鄉鎮及偏鄉社區志工所需之緊急應變訓練與裝備器材；擇定政府部門與民間合作辦理災難應變相關計畫（包括試辦計畫、演習、組織、訓練與量能建立），以及在通訊、後勤、預設物資與補給等方面合作。

消防署表示，本次共同簽訂合作備忘錄之國外民間機構為美國Spirit of America，屬美國非營利組織，主要為加強美國與盟友合作夥伴關係，提供必要物資及訓練，以維護自由並創造更美好的生活。

至於國內民間組織則為社團法人壯闊台灣聯盟，透過政策倡議、全民活動等工作，促進民眾對台灣安全的參與，2020年推出的《後盾計畫》，規畫一系列的課程，包括緊急應變、輕型搜救與滅火、緊急通訊與社區安全維護等訓練，強化民眾對於危機的認知與應變能力，建立韌性社會。

消防署表示，簽訂合作備忘錄後將陸續試辦社區志工之緊急應變訓練，共同推動政府與民間合作辦理災害演習應變計畫，強化重大災難之通訊、後勤物資與補給，相信能大幅強化國內社區遇到重大災害之韌性，並提升國內面對大型災難的整備及應變能力。