科技級紡品出貨比例提升、匯兌加持，且，印尼廠產能擴增，力麗（1444）今年累計前三季稅後淨利7.84億元，比去年同期成長304.12％。EPS0.82元。

不過，受到客戶清庫存、下單動能降緩下，力麗指出，對第四季營運保守。

將聚酯纖維運用在3C產品上，包含APPLE、GOOGLE、AMAZON等國際大廠皆是力麗的客戶，目前出貨品項已擴大至錶帶、耳機布料、音箱、充電線包繩等等，力麗表示，3C類需求量雖不大，但穩定，且毛利率表現佳，以今年前三季來看，3C類產品獲利已佔本業獲利約一半。

力麗指出，公司持續開發新品，目前已與廠商合作開發電動車內的品項，預期2023年的出貨量還會較今年放大。

印尼廠持續擴充產能中，力麗指出，印尼廠將加碼投資紗廠，預估明年底完工，屆時月產能可達1200噸。

新台幣貶值，手中美元水位極高的力麗，匯兌收益則為前三季的獲利成長貢獻加分。

不過，受到紡織產業景氣降溫影響，力麗指出，各產品線稼動率確實有下滑，其中，加工絲產品稼動率約達8成，POY（聚酯絲）稼動率約7成，但酯粒方面，除了瓶用酯粒維持100％的稼動率外，大宗產品因有庫存、稼動率降低，整體酯粒的稼動率來到6成。在整體產線的稼動率下滑下，預期第四季的營運將呈降溫格局。