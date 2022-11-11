日盛投信11日表示，美國10月份CPI年增率連續第4個月放緩至7.7％，為1月份以來的最低水平，加上聯準會官員釋出鴿派訊號，美元指數創逾10年來最大跌幅，市場推估12月升息幅度可能放緩，美股11月10日出現報復性大漲，標普收盤猛升5.54％，創2020年4月以來最佳表現，激勵11月11日台股收盤站上14,000點大關。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期台股有在利空中淬煉出底部形成的態勢，對照歐美股市大概率有補漲機會，隨著利空淡化及量能增溫，目前短期均線呈多頭排列，台股短線維持偏多氛圍，然因台股自波段低點彈升已逾千點，隨著指數站上季線，預期上檔調節壓力恐上升，惟具基本面族群仍有表現空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，短線上影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及美國聯準會升息碼數。產業方面，消費電子庫存去化問題尚未解決，產業焦點以先進製程的半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子以及蘋果供應鏈為主。傳產則可關注金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等產業。