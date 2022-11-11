天王周杰倫與嫩妻昆凌結婚多年，育有2女1子，日前傳出他們準備替大女兒Hathaway報名澳洲私立女校，引起熱烈討論，而從周杰倫近期社群動態得知，他目前的確在澳洲，今（11日）更臨時提議乾脆在澳洲墨爾本辦演唱會，讓網友一看覺得又被放閃，因為昆凌娘家就在澳洲。

周杰倫近期為了拍MV或是錄製節目，經常飛到海外，偶爾也會陪昆凌回澳洲探望家人，在工作之餘不忘照顧妻小；周杰倫今日在IG分享人在澳洲的自拍照，沒多久再次發動態，透露自己注意到墨爾本華人朋友很多，突然萌生一個想法，「要不要乾脆辦個演唱會好了，直接開在唐人街如何」，最後還用了一個笑哭的表情符號，表現他俏皮的一面。

周杰倫突然提議辦個演唱會，引起網友討論。（圖／摘自周杰倫IG）

許多台灣粉絲一看都很驚訝，好不容易看到周杰倫想辦演唱會，結果不是在台灣而是澳洲，覺得周杰倫太寵妻了，因為昆凌父親是澳洲人，目前定居在布里斯本，從昆凌娘家到墨爾本雖然不近但也不用飛到國外，忍不住吐槽「周董可以先在台灣開演唱會嗎？這邊華人超級多喔」、「又被放閃，哥真的太寵老婆了」、「不要忘了台灣粉絲啊」。

其實日前才有網友在澳洲布里斯本私立女子學校Brisbane Girls Grammar School巧遇周杰倫和昆凌，爆料他們替大女兒Hathaway報名入學，立刻掀起熱議，而大多數人都知道昆凌娘家就在布里斯本，因此想送女兒出國讀書的話，布里斯本理當是他們的首選。