海巡之友總會東部分會採購遙控式動力救生圈贈與海巡署東部分署第13岸巡隊。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

海巡之友總會東部分會採購遙控式動力救生圈贈與海巡署東部分署第13岸巡隊。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

海巡之友總會東部分會採購遙控式動力救生圈贈與海巡署東部分署第13岸巡隊。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東每年湧入大量遊客從事水域活動，為強化台東地區海巡單位能量，海巡之友總會東部分會及顧問團特別採購遙控式動力救生圈贈與海巡署東部分署第13岸巡隊，11日在台東縣新蘭漁港舉行捐贈儀式，期盼保護民眾生命財產安全。

台東每年湧入大量遊客從事觀光及水域遊憩活動，尤其連續假期，東部海域岸際救生救難事件頻傳，今年度迄今已發生岸際救援27件。第13岸巡隊指出，遙控式動力救生圈體積小、重量輕、機動性高、操作簡易，可讓人員於訓練後第一時間投入救援，替代人員下水施救，執行救援任務。

「遙控式動力救生圈」U型本體搭載2具渦輪推進器，特殊渦輪設計，使救生圈本體在入水後，無論哪一面朝上，皆可正常發揮功能。在電源充飽的狀態下，續航力可達40分鐘，且速度最高為每小時可達15公里，具有自動推進、遠端遙控操作功能。

海巡之友總會東部分會長吳建亨表示，透過捐贈遙控式動力救生圈，取代了傳統人力方式進行救援，除能縮短救援時間，提升溺者生存率之外，更降低了海巡同仁執行救援任務的危險程度。

第13岸巡隊表示，特別感謝海巡之友總會東部分會捐贈遙控式動力救生圈，有助提升海域救援能量，守護東部美麗藍色海洋，確保民眾生命財產安全。