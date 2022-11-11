台中市工商發展投資策進會搶搭雙11優惠列車，攜手好禮協會、11至13日在馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心舉辦限時快閃「大馬嘉年華─台灣食品＆台中人氣伴手禮行銷展售活動」。(工策會提供)

為幫助台中市伴手禮業者拓展海外商機，再加上國境最近解封，台中市工商發展投資策進會搶搭雙11優惠列車，攜手好禮協會、11至13日在馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心舉辦限時快閃「大馬嘉年華─台灣食品＆台中人氣伴手禮行銷展售活動」，今天早上11點11分開幕。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，受本土疫情及大陸限制台灣部分產業進口雙重衝擊，伴手禮業者受影響大，為幫助他們，工策會積極舉辦各項展售活動，並與vtuber合作推出元宇宙市集，近來更攜手好禮協會，盼行銷台中優質伴手禮與城市特色到馬來西亞華人市場。

好禮協會理事長鄭人豪指出，包括陳允寶泉、3點1刻、阿聰師、正昇豆腐乳、蜜思朵、茶境天使等，這次共有13家伴手禮品牌入選大馬嘉年華參與店家，在今天開幕活動上，13家業者透過視訊跨海見證大馬嘉年華活動盛況，盼衝刺銷售量，未來也將繼續推動媒合銷售管道。

好禮協會副理事長王曉薇說，從大陸限制台灣多家食品進口後，政府攜手民間推出拓銷計畫，不但建立起台中伴手禮國家隊形象，也節省業者不少成本與繁複程序，效益相對好。

工策會表示，除了大馬嘉年華，接下來市府將於12、13日在市民廣場舉辦「2023台中市十大伴手禮」現場票選活動，現場展售專家評選出的百大優質伴手禮；也請馬來西亞的民眾把握雙十節購物優惠，踴躍採購糕餅、豆腐乳、烏魚子、果醋及好茶等台中市特色商品。