電動車充電服務商U-POWER旭電馳科研11日宣布「雙11歡慶11站」，台中安和站、台中五權站雙站同步試營運，加入全台超高速充電服務陣容。

U-POWER指出，台中市不僅扮演著環台運輸的重要樞紐，亦是商業與人口居住密集的都市，11日起有雙站大型高規格的充電基礎設施座落，象徵著推動低碳城市的積極進程，讓大台中地區電動車主有更舒適的充電環境，無須有里程及安裝家用充電之焦慮，亦能服務南來北往的用路人。

U-POWER介紹，全新上線的台中安和站，位於台中市西屯區安和路上，距離國道一號台中交流道約2分鐘車程，鄰近便利商店、咖啡廳、麥當勞、特力屋及五星級飯店，對於經常使用國道的旅客短暫停留充電休憩相當便利。

台中五權站則是U-POWER首座以都會型用途為設計的站點，座落於台中市西區三民路上，週遭有便利商店且鄰近鐵路捷運化的五權車站，是近年來六都中房市交易最夯的火車站，該區域居住人口密集、人文匯聚，又有國立台灣美術館、台中文化創意產業園區、台中火車站商圈等重要觀光景點，在電動車普及的道路上，台中五權站的服務上線將對推動低碳城市目標有相當的助益。

U-POWER超高速充電站提供囊括全臺主流電動車的快充規格CCS 1與CCS 2，超高規格的充電設備亦可符合各原廠電動車設計之最高充電功率，提供高效高速充電服務，滿足電動車車主最佳體驗。台中安和站與台中五權站皆擁有360kW充電功率，充電規格配置皆相同為規畫2席CCS1、2席CCS2充電車位，其中CCS1有1席配置500A高電流液冷槍，CCS2則皆為2席配置液冷槍，在理想狀態下，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。同時台中安和站與台中五權站雙站也提早預留可升級至更高功率的服務量能，最高可增至8個充電位，亦保留可擴充至1440kW功率的電力設施，以因應未來無碳運具數量增加而產生的更多充電需求。