2022新北歡樂耶誕城將於今日盛大開城，板橋將變成最夢幻的「雪白之城」，也會帶來大量人潮與車潮，轄區海山警分局在縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路及民權路等周邊幹道將加強交通疏導及管制，嚴陣以待，板橋深丘福德宮今特別捐贈裝備力挺，將能強化警方執勤安全，讓警察的人身安全更有保障。

深丘福德宮代理主委陳廉誠今日上午特別至海山分局，捐贈500件新式反光背心及300具哨音型指揮棒，他表示，因應耶誕城將盛大舉辦，感謝同仁維護周邊路段交通順暢，確保活動順利進行，而夜間反光設備對於員警執勤安全十分重要，本次捐贈的「新式反光背心」反光效果更好，可以強化執勤時的警示作用，希望在巡邏、交通執法及事故處理等勤務時，警察同仁的人身安全能更有保障。

海山分局長周振安也代表分局回贈感謝狀及警察公仔，他說，深丘福德宮除了是當地民眾的重要信仰中心，平時熱心公益，長期支持警政工作，關心同仁的執勤辛勞與安全，因此特別感謝代理主委的支持，捐贈警用裝備以提升執勤安全，相信同仁們會更持續努力維護地方治安、交通及為民服務等工作，讓板橋地區成為最優質的居住環境。