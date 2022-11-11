民進黨新北市長候選人林佳龍今(11)日再度前往三重，先拜會雲林同鄉會，接著再到力行聖賢宮參拜後，之後便率領車隊在三重繞行掃街，除了在地議員以及議員參選人陪同外，立法委員余天也陪同林佳龍向民眾拉票；余天大讚林佳龍就像是自己的弟弟一樣，新北交給他絕對沒有問題。

余天先是說覺得對林佳龍感到很抱歉，因為之前家裡有事情，所以很多次都沒辦法幫他輔選，但現在心情有比較好了，所以接下來一定會幫林佳龍輔選到最後；余天更大讚林佳龍當交通部長時非常認真、負責，更視他為自己的弟弟，年輕又幹勁十足，新北交給他絕對沒有問題。

林佳龍則表示，余天大哥很溫暖，就像自己的靠山，兩人認識也20幾年，從自己當行政院新聞局長以來都一路疼惜自己；林佳龍也說，當年自己擔任民進黨秘書長，受當時的民進黨主席游錫堃下達的任務，要說服余天參選三重地區的立法委員，所幸最後成功，才把民主的香火延續下來，否則濁水溪以北可能會「槓龜」。

他說，余天就像「桶箍」把黨公職都「箍作夥」，所以三重地區非常的團結，天哥就是有大哥的格局，有情義，天哥也對他有期許，「情真、義真，人更真」，這也是自己從天哥學到真誠做人做事的道理。

至於針對嘉義同鄉會先前有人喊稱新北市長侯友宜會大勝，雲林同鄉會是否會覺得不以為然；林佳龍則說，其實那是一場餐會，可能有人為了要壯大聲勢，才說「侯市長要贏我40萬票」，但選舉大家都全力以赴，還沒到開票輸贏都很難講，但是雲林人都很團結，而且旅新北的同鄉會在游錫堃過去選舉時，就已經組織起來，都很支持自己，其中包含嘉義同鄉會理事長，所以大家各自努力，「自己會把這40萬票當作激勵」，不會漏氣，會拚給人家看，球是圓的，只有開票那天才知道鹿死誰手。