若是有頻尿問題，恐會對生活造成影響，中醫師表示，膀胱過動症、攝護腺肥大、糖尿病、子宮脫垂、尿路感染等因素，都可能引起頻尿，並分享民眾在飲食上該如何注意，每天飲水量控制在1500至2000毫升，若屬熱盛體質者，須減少吃辣椒等辛辣燥熱食材，屬於寒盛體質則不適合吃西瓜、葡萄柚等冷性食物，還有少喝含咖啡因的飲料和酒類。

中醫師王大元在臉書粉專提到，膀胱過動症、間質性膀胱炎、攝護腺肥大、糖尿病、子宮脫垂、尿路感染、藥物濫用或心理因素等，都會導致頻尿問題，根據國際尿失禁防治協會定義的「頻尿」，是當人一天小便次數超過8次或夜尿次數達2次以上，不過解尿次數過於頻繁，甚至還影響到生活，其實也算頻尿範疇。

王大元中醫師提醒，有些人出現頻尿問題，會變得不敢喝水，但這種行為非常不妥，其實應該是適量飲用，每天控制在1500至2000毫升，而且千萬不要大口牛飲，另外日常保養也很重要，盡量避免喝含咖啡因的飲料和酒類，例如茶類、咖啡、汽水、啤酒和提神飲料等。

王大元中醫師說，如果身體屬於熱盛體質，平時少吃辛辣燥熱的食材，例如辣椒、花椒、胡椒等，假若是寒盛體質，則不適合吃冷性食物，包括西瓜、葡萄柚、椰子、火龍果、柑橘、白蘿蔔、大白菜、黃瓜、冬瓜等，難以避免的話，至少盡量別在晚餐食用，另外在沒尿路感染的前提下，民眾可訓練自己，延長排尿的間隔時間，女性可能是因婦科問題而壓迫膀胱，平時多做凱格爾運動強化骨盆底肌肉的緊實度。