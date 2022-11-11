眾所皆知，蔥蒜是中式料理不可或缺的辛香料，有助提味、爆香、增加色澤等，然而蔥蒜在宗教信仰中被歸類為「葷食」，除了氣味變重，還可能提升性慾，因此被列為禁食之物。對此，泌尿科醫師證實，蔥蒜成分確實有助於勃起和提升睪固酮，但也提醒，有攝護腺炎或尿路系統發炎患者應避免食用，以免加重病情。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修近日在臉書粉專PO文指出，在宗教信仰上，五葷（指五種具「辛味」的野菜，不外乎是蔥、蒜、韭類的食物）會影響修行者無法「六根清淨」，原因是食物吃下後會讓口腔氣味變重，讓修行者不易入定。

再者，以科學分析其中的成分，發現蔥蒜有助於勃起和提升睾固酮，其中具有的大蒜素和消化後產生的硫化物，會增加血液中一氧化氮的濃度，有助於擴張血管、增加血流量及放鬆血管平滑肌，在臨床實證醫學上發現有助於治療高血壓和勃起功能障礙。

此外，研究也指出，蔥蒜類有助於提高睾固酮水平，增強睾丸、前列腺和附睾等生殖器官的抗氧化酶活性，幫助減緩睪丸細胞的損傷，有助精子的產生以提高男性的生育率。

最後，醫師提醒，蔥蒜食物雖然是天然又健康的食材，有助於血管擴張、幫助性慾，不過患有攝護腺炎或尿路系統發炎的患者須避免食用，以免加重病情。