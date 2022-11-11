雙11購物節開打，東森(2614)旗下轉投資東森購物網自(11)日凌晨開始瘋搶，進站人潮較去年同期成長逾1.5倍，衛生紙等日用商品較平日成長20倍。

東森購物網整理今日雙11搶購最熱銷商品，以保健食品、3C、家電及衛生紙最為熱銷，其中Apple iPad 9 64G 10.2吋 WiFi 2021，榮登銷售第一名，其次熱賣為Apple iPhone 14 Pro 256G智慧型手機，前20名熱銷商品還有衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，引起消費者搶購。

東森購物網10月稅前淨利1.29億元，EPS0.96元，前10月合併營收為新台幣217.2億元，累計前10月合併稅前淨利16.05億元，每股盈餘12.81元。

東森購物網指出，第4季為電商傳統旺季，但月營收成長幅度縮減，主要因疫情逐步解封，民眾恢復正常生活型態，線上購買轉回零售市場，另外，跨境電商草莓網持續受美元升值影響，加上下半年全球經濟衰退，通膨壓力增加，都使得消費者購買意願降低。不過，第4季電商有年度最大檔期雙11促銷活動，營運動能仍強。