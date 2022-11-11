「2023台中市十大伴手禮」活動，11月12、13日將在市民廣場舉辦現場票選。(工策會提供)

由台中市工商發展投資策進會舉辦的「2023台中市十大伴手禮」活動，11月12、13日將在市民廣場舉辦現場票選，工策會指出，今年規模較以往擴大，包括食品組、文創商品及歷屆首獎店家，現場將展售經專家遴選出的百大優質伴手禮，共129家業者同場較勁。

工策會總幹事黃于珊表示，第14屆台中十大伴手禮活動日前進行10天的網路票選，昨天網路票選活動截止，許多首次參賽店家挾帶強大的網路聲量來勢洶洶，號召粉絲熱情參與網路投票，民眾投票相當踴躍，使得今年的選拔活動相當具可看度，也因此，12、13日的現場票選預計將湧入大量人潮。

工策會指出，2天的現場票選活動從早上10時舉辦至下午4點，開放民眾現場投票，13日將舉辦頒獎典禮，頒發首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎等超過30個獎項，民眾只要完成投票就可參加抽獎，有機會抽中70吋液晶電視。

工策會說，想參加現場票選活動的民眾，只要到服務台掃描QRcode進入投票系統，現場票選採綁定手機號碼驗證即可參加，每人限投1次，投票後出示畫面即可向工作人員兌換摸彩券，主辦單位也將透過手機號碼驗證與短時間更換票選網址，確保活動公開、公正。