屏東縣據點佈建密度突破88％，屏東縣長潘孟安(左)特地表揚據點志工。(屏縣府提供)

屏東縣政府為肯定社區照顧關懷據點志工的付出與奉獻，特地舉辦社區照顧關懷據點歲末志工表揚，今年全縣據點數已達393處，布建密度突破88.71％，持續朝一村里一據點的「安居大社區」目標向前邁進。

屏縣府為建構完整、友善老人社區照顧服務網絡，成功整合社團與社區照顧志工力量，辦理志工增能培訓，提供給長輩更好的照顧服務品質。雖然隨著人口老化及少子化影響，社區志工服力亦呈現老化趨勢，使得據點服務更加不易維持。

特別是近年來在疫情影響之下，據點各項服務大受影響，但是志工們仍然在疫情規範下，努力回復據點各項服務，截至今年10月底，據點志工關懷訪視服務5萬2613人次、電話問安服務5萬1274人次、餐飲服務42萬412人次及健康促進活動服務41萬8180人次，而據點共有志工4252人，投入服務時數更高達47萬8649小時。

屏縣府表示，社區照顧關懷據點提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，能在社區安老，實現在地人照顧在地長輩的理念藍圖。未來希望在屏東縣內33鄉鎮市、443村里能普設社區照顧關懷據點，讓屏東縣長輩能在自己的社區健康老化、活躍老化，完成在地安居目標。