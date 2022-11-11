台東店家再造暨雙語化輔導計畫成果展11日登場。（蔡旻妤攝）

台東店家再造暨雙語化輔導計畫成果展11日登場，台東縣政府今年擴大輔導14家在地產業店面空間再造、10件地方特色產品重新設計包裝。受輔導的店家說，產品經過重新設計後別具巧思，讓人對特色產品留下深刻印象。台東縣副縣長王志輝表示，縣府將持續推動地方產業發展，提升在地產業國際競爭力。

財政及經濟發展處長章正文說明，計畫改造標的有2類，第1類為台東在地特色店家店面環境改造，包含重新調整店內動線安排，提供雙語招牌、文宣、看板、點單、故事牆等。

受輔導店家表示，在既有氛圍基礎下，打造專屬品牌形象，也讓國際友人來訪時能一目了然感受台東的友善及熱情，提高在地店家服務品質。參與店家包含知名的客來吃樂、鄰家蒸餃、野菜皇后、少妮瑤手工烘焙坊、寒舍茶坊、泰源幽谷獼米、東芳草藥舖等。

章正文說，第2類「台東店家品牌形象及包裝設計輔導」，精選10件在地特色產品進行品牌包裝設計。受輔導業者表示，將特色產品包裝再升級融入美學新概念並搭配雙語標示，一目了然又別具巧思的設計讓人對台東在地特色產品留下深刻印象。參與店家包含藏濱水產、蜜蜂盒子、正一茶園傅姐風味餐、厚生茶園、蕎仁美部落廚房、東芳草藥舖、鄰家蒸餃、野菜皇后、心燈窯坊、英蕙原藝工作坊等。

王志輝表示，台東縣政府近年來推動產業升級轉型、鼓勵業者開發創新、扶植在地品牌成長，輔導產業導入雙語提升服務量能，藉由設計打造地方品牌、量身訂做品牌形象、空間優化再造、品牌包裝升級。許多店家透過輔導計畫都有了全新不同面貌的展現，台東縣政府除了協助在地特色業者改頭換面迎來新生，更期望融合品牌精神及設計美學的新風格，帶動台東產業整體提升。