正義聯合會計師事務所捐贈新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊救護車1輛，並於今日上午辦理捐贈典禮，消防局長黃德清表達感謝，並強調期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

消防局指出，正義聯合會計師事務所創立於1964年，由祖父謝有明與合夥人所創，從事會計、稅務和工商服務，2007年遭逢合夥人變故，事務所幾乎歸零重啟，卻也凝聚全家的向心力，全家攜手同心共同打拼。2011年謝佩芸和謝欣芸同時考上會計師，承續祖父志業，並將事務所改組為「正義聯合會計師事務所」，擴大營業繼續服務三重鄉里，時至2021年，事務所改組營運滿10周年，為感念祖父創業維艱，本於飲水思源，「取之於三重，自當回饋於三重」，故發願捐贈救護車於三重區，期能為在地盡一份心力。

消防局表示，為提升救護人員於後艙執行救護勤務之安全，本次救護車於醫療艙裝設快取式器材整理盒系統及前向式座椅，若不幸發生車禍撞擊時，能避免物品飛散，造成後艙人員二次傷害。

黃德清說，非常感謝正義聯合會計師事務所本次捐贈的救護車，發揚無私大愛奉獻精神，並提升三重區緊急救護品質，嘉惠更多民眾，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。