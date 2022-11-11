民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在競選總部舉辦青年應援團成立大會。（張亦惠攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在競選總部舉辦青年應援團成立大會，蔡其昌強調，11月26日就是大家表達意見最好的時候，呼籲外地朋友返鄉投票，只有這樣城市才會改變，不讓盧市長繼續開「芭樂票」最好的方法就是去投票，教訓政治人物，展現台灣的民主。

蔡其昌青年後援會總會長陳柏惟及台中市議員黃守達、彰化縣議員候選人楊子賢、南投縣議員候選人沈夙崢今天共同出席成立大會，黃守達表示，台中值得更好、台中可以更好，過去4年台中空品不進反退；捷運藍線進度被高雄捷運黃線超車；大型藝文活動到台北、高雄卻不來台中，希望透過號召年輕人返鄉投票，告訴大家城市值得更好，拜託每個對家鄉還有期待的年輕人回來投票。

蔡其昌說，自己競選以來沒有潑髒水，而是很認真檢視市長盧秀燕4年來的施政，4年前「市長換人空氣換新」口號，若4年後的今天不檢驗，只是縱容更多政治人物亂開支票，今天台中空氣霧濛濛，網友開玩笑說近來最熱銷的商品就是「谷關空氣瓶」，但這樣還不夠，最好的方式就是去投票，教訓亂開支票的政治人物，讓台灣的民主政治更好。

青年應援團成員代表張菀儀說，他們是來自各地到台中讀書的學生，看到蔡其昌的政見重視年輕人的需求，為了要讓台中變得更好而選擇站出來，也是為了讓大家知道，年輕人對於所生活的城市有願景並且願意付諸行動。

針對今年選情冷，要如何提高大家的投票意願，蔡其昌表示，盧秀燕不願意出來拜票也不願意出來辯論，刻意將選戰冷處理，讓他們很多好的政見沒辦法透過雙方辯論交鋒，讓大家做比較，到底誰有願景誰有行動力？他的政見很多是針對年輕人所談，包括4年8000戶社宅、免費營養午餐、公園遊具改善等，若聚焦來看，會讓大家更願意投票。