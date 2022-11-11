解封帶動轉職潮，根據《yes123》求職網調查發現，有八成 (79.8%)上班族計畫找工作！永慶房屋為鼓勵求職者年前年後皆順利就業，推出彈性任用方案，可先面試、錄取了年後再報到！還有新人「一對一師徒制」培訓，由資深學長姊擔任「師父」指導新人，讓「菜鳥」新人期不憂慮，轉職後能快速上手賀成交。

8年級生不甘月領28K 轉職永慶連6年領年百萬薪

「只要選對工作，不用靠年資累積、不需靠加班去換，年輕人也能年薪百萬！」從28K廚房助理成功轉職，8年級生的永慶房屋經紀人褚金鑫分享，在永慶當業務真的一點都不難，一對一師徒制讓他到職後，馬上就能跟著師父跑商圈、認識社區人脈，從做中學。且永慶的品牌指名度高，客源充足，當有新客戶上門，學長姐也很願意讓出機會給新人磨練，再由師父陪同新人服務、了解客戶需求。

談起自己的第一筆成交經驗，褚金鑫還記憶猶新，他說「當時才入行4個月，我與屋主簽約手都還會抖！還好有師父及店長的助攻，全程陪同帶看及簽約，讓我第一件專任委售在兩周內就成交！」感激於新人期由師父得到的支援，褚金鑫在往後擔任新人的專屬師父時，也願意傾囊相授、將服務心得分享給新進夥伴，傳承永慶的團隊合作精神。褚金鑫指出，在永慶當業務，新人不用擔心沒人帶、沒人問，師徒合作還能加速開發與銷售，讓團隊合作的效益最大化，許多新人都能在第一年就突破百萬年薪，他自己就是最佳見證！

永慶房屋經紀人褚金鑫(圖左)分享百萬年薪心得，直言「選對工作很重要」，永慶房屋提供完整新人培訓，讓他能快速上手業務工作、第一年就突破百萬年薪！(圖/永慶房屋提供)

找對工作轉職沒煩惱 入行一年也能拿下「成交王」

年薪百萬是許多人夢寐以求的成就，除了褚金鑫，年僅26歲的永慶房屋經紀人饒佩姍也是其中之一！饒佩姍分享，工作幾年後發現，多數產業都有薪資天花板，為了追求收入持續成長，讓她有了轉職的念頭，決定投入無薪資上限的房仲工作。而永慶不只客源充足、成交機會大，還提供業界最完整的新人福利，綜合考量下，成為她的轉職首選。

「在永慶當業務真的不一樣！師父不僅會帶我一起服務客戶、經營商圈，讓我從實戰中汲取經驗，師父也說有問題就問、不用怕，經常花時間與我研究物件的銷售優勢、服務客戶的建議等，讓我在第2個月就能順利成交！」饒佩姍指出，永慶的師徒制文化，助所有新人都能得到資深學長姐的細心指導，只要保持積極的態度努力學習、熱情服務，就算是毫無房產及銷售經驗的業務菜鳥也能快速上手。目前僅入行一年半的饒佩姍，在新人期打下扎實的基礎後，近期的業績表現相當亮眼，今年就累積了南港區成交王、全公司超級戰將等成績，讓她很有信心於今年累積破百萬年薪！

永慶房屋經紀人饒佩姍(前排左一)分享，在永慶當業務真的不一樣，不只有師父的細心指導，夥伴之間也以團結合作取代業務競爭，讓成交更快速。(圖/永慶房屋提供)

師徒制+前9個月5萬保障 永慶助求職者掌握「薪」福人生

「業務沒有薪資天花板，是就業市場上最有創造性的工作機會！」永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶除了「一對一師徒制」的完整培訓，業務新人還有「前9個月每月5萬」保障，不綁約、不扣款，就算業績沒達標也有5萬可以拿，提前離職也不會追討，成為挑戰高薪的求職首選。歡迎有熱忱投入房仲產業的求職者，加入永慶的行列，可先面試等年後再報到，掌握幸福「薪」人生！