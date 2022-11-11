針對國境開放衝擊國旅市場、加上恆春半島進入冬季旅遊淡季，屏縣府攜手旅宿業者推出千元補助優惠，限額2萬人，而活動從上月27日開跑至今，已破5000人申請，業者以目前的熱度評估，可能不用到12月15日截止日就額滿了。

屏縣府為刺激地方觀光產業，再度與旅宿業者聯手推出住宿補助活動，遊客只要在10月27日至12月15日期間的周日至周四入住配合的飯店或民宿，就能獲得縣府與業者分別補助500元房費，換言之，每房每晚直接省1000元，但補助名額限2萬名，且額滿為止，此外，每房只限1人申請補助1晚。

活動開跑後，至今短短2周已破5000人申請，由數據可看出，千元住宿補助對遊客來說，非常有吸引力，同時業者對此也相當有感，有業者評估，以目前的熱度來看，可能不用等到截止日，額度就被搶光了。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光也稱，往年地方政府推出的補助活動都讓業者很有感，非常感謝屏東縣政府對觀光產業的投入，目前正值國境解封初期，許多消費力高端客群已陸續安排出國旅遊，但國內還有許多消費能力相較受限的民眾正在觀望。

張積光說，縣府能在此時推行觀光補助，不僅可以帶動民眾留在國內旅遊的意願，以刺激觀光淡季的市場，還能補足疫情期間對產業帶來的損失，同時也能為國人省下荷包費用，最後甚至為政府增加稅收，可謂創造三贏。

張積光說，福華配合縣府政策，也推出2人成行入住墾丁福華豪華雙床房，每房3744元起含2客自助式早餐，而成功申請補助折抵1000元後，每房只要2744元起，詢問度非常高。