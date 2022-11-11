台東地檢署指揮偵辦賄選案件，陽姓縣議員候選人因贈送選民價值新台幣100元肩頸按摩器，並約定選民以投票支持，經檢方訊問陽姓候選人及選民等10人，認定陽涉嫌賄選，諭知以3萬元交保。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜受訪時表示，檢察官馮興儒10日指揮法務部調查局台東縣調查站及台東縣警察局、內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊，搜索陽姓縣議員候選人辦公室，並傳喚陽姓候選人和選民共10人到案。

陳筱茜進一步指出，經檢察官訊問後，認為陽姓候選人涉嫌以交付價值新台幣100元的肩頸按摩器給選民，約其投票支持，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知3萬元具保。

台東地檢署呼籲，以贈送禮品尋求支持當選的方式，也屬於賄選；而賄選罪是判處3年以上有期徒刑的重罪，切勿以身試法。同時請民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，共同維護公平、公正而乾淨的選舉環境。

台東地檢署偵辦賄選違反公職人員選舉罷免法案件迄今已有3例，包括涉發放餐券的蔣姓縣議員候選人，涉以現金賄選的成功鎮吳姓鎮長候選人及簡姓樁腳，今再傳出涉以送禮賄選的陽姓縣議員候選人。

地檢署強調，檢警調一掌握到情資會立即偵辦、傳喚及約談涉案人，若有相關賄選資訊，鼓勵大家檢舉，強調會全力打擊不肖選舉陣營以賄選、暴力、假消息等不法手段進行選舉行為。

地檢署指出，因民眾檢舉而查獲賄選案件，將給予檢舉獎金，發放標準為：縣市長每案可獲500萬元，縣議員每案可獲200萬元；鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳等每案可獲50萬元。