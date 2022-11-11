隔著螢幕彷彿都能聞到陣陣惡臭！一名網友分享日前從喉嚨裡挖出了6顆「米白色珍珠」，還說味道香香的，聞了「精神爽」，不過曝光後卻讓許多民眾嚇壞，覺得光看照片就能感覺到噁心的味道。事實上，這些小小的「珍珠」，其實就是「扁桃腺結石」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，還說自己一早起床就有6顆「喉嚨珍珠」，聞起來味道香香的，讓他覺得「精神爽」。只見他的食指上放了6顆形狀不一的米白色「珍珠」，形狀像極了芭樂籽。

男網友分享的「喉嚨珍珠」，實際上是「扁桃腺結石」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片曝光後，引來許多網友回應，「這奇臭無比」、「這張圖有味道」、「我真的快吐了」、「這很神奇！自己聞覺得香極了，給別人聞，對方卻會想吐」、「這個一定要用食指和大拇指搓均勻，然後用力聞」，另外，也有不少網友指出，這其實是「扁桃腺結石」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師邱建仁指出，扁桃腺是喉嚨後方兩側腺體，其表面如球狀凹凸不同，若有退化、壞死的組織或細菌堆積在凹槽處，就會鈣化沉積變成結石，通常會導致惡臭、吞嚥困難等症狀。

邱建仁表示，臨床上有許多患者自行以棉花棒挖出結石，不過因為方式不正確，或未清潔乾淨，進而引發更多問題。若想避免扁桃腺結石產生，建議平時應多補充水分，清潔口腔內細菌，少食用刺激性食物，並戒除菸酒及檳榔等習慣。

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