匯僑設計(6754)2022年前3季合併營收36.7億元，年成長27.4%；稅後淨利2.09億元，每股稅後盈餘3.17元，較去年1.64元大幅增加93.3%。目前在手訂單持續增加，法人樂觀預估，今年營收及獲利將創歷史新高。

匯僑設計說，隨著邊境開放，觀光、百貨業提前準備迎接解封商機，各家百貨旗艦店如台北101、高雄漢神巨蛋、板橋大遠百、新光三越各店正積極大改裝，另有不少新百貨購物中心的加入戰場如新光三越Diamond Towers及遠東SOGO大巨蛋等等，將持續挹注今年下半年、明年營收成長新動能。

此外，今年匯僑憑藉優良的專案整合實力，和國內外專家共同承接了半導體廠辦、健康智慧園區、博物館和頂級豪宅裝修工程，客戶群持續擴增口碑行銷，是匯僑降低景氣循環影響穩定經營的重要因素。

隨著軌道建設在北中南如火如荼進行，2022年是台灣軌道經濟的起飛年，在興建工程時室內設計公司將加入協助場站開發需求規劃。匯僑已參與南港三鐵共構大型開發案、林口國際媒體影視園區開發案、台中水湳經貿園區開發案部分空間的規劃設計及高雄亞洲新灣區酒店式共構宅的裝修工程，充分發揮匯僑45年來累積的軟實力，在都市開發過程中，形塑空間美感與機能需求及環境保護的平衡。