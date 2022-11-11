疫情肆虐2年多，新北市立八里愛心教養院為保護院生健康，幾乎不敢讓院生到人潮多的地方，今(11)日適逢38週年院慶，院方趁疫情舒緩，將異國美食搬到院內，包括義大利麵、日本壽司、美國漢堡、熱狗和台灣蚵仔麵線、豆花、雞蛋糕等各式美食，讓院生看的口水直流，大呼每攤都好好吃。

八里愛心教養院長謝鑫敏表示，機構在疫情期間，均採取較嚴格的感染控制，以保護院生，近期因為疫情逐步舒緩，為了讓院生愉快的過院慶，因此社工組和志工隊長黃昭月、副隊長黃盟宗等研議，以美食周遊列國、享受舌尖上的旅行，讓院生體驗逛街的樂趣。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市長侯友宜一直惦念著院生，但因之前疫情嚴峻，無法上山來看院生，因此特地交代她帶份禮物來，祝福院生身體健康，也感謝所有工作人員，在疫情期間，堅守崗位，照顧好每位院生。

院慶在輪標舞社揭開序幕後，由生聲樂團引領現場院生和來賓等合唱「慶祝」、「生日快樂」等歌曲，張錦麗並和院長、院生代表等人象徵切蛋糕；為感謝第一線服務人員的辛勞，張錦麗也頒獎表揚院生日常生活照顧的餵食、潔牙、沐浴、尿片包著、轉移位及感染管控等「六大基本功」績優個人及團隊，以及「照顧達人」影片製作獲選前3名。

其中戴明秋榮獲餵食個人冠軍，同時也帶領服務的院房榮獲餵食及潔牙團隊雙料冠軍。戴明秋為八里在地人，小時候因為隨著母親在教養院工作，課餘就到教養院陪伴院生，她在幼保科畢業後即投入教養院工作，迄今有24年教保經驗，依舊熱情照顧院生。

戴明秋為了延緩院生老化影響咀嚼功能，每日帶領院生做健口操，訓練口腔肌肉，也細心地將餐食剪碎，讓吞嚥能力較弱的院生也能享用美食；另位來自印尼的莉娜（Nina Latifa）也獲獎，她專程到台灣來工作，在教養院服務近6年，對於院生的生活照顧也極其用心，張錦麗特別表彰。