證交所指出，泰昇-KY（8480）因進行合併，上市有價證券自12月15日起停止買賣，最後交易日為12月14日，並訂於12月21日起終止上市暨停止公開發行。

限電+封控衝擊 永固Q3虧損 10月已見業績回升
2,100億元 台積10月營收歷史次高
熱門股－聯發科 三大法人連四買
#泰昇-KY #合併 #停止買賣 #將進 #證交所指出