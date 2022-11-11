泰昇-KY將進行合併 12/15停止買賣 17:342022/11/11 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，泰昇-KY（8480）因進行合併，上市有價證券自12月15日起停止買賣，最後交易日為12月14日，並訂於12月21日起終止上市暨停止公開發行。 限電+封控衝擊 永固Q3虧損 10月已見業績回升 2,100億元 台積10月營收歷史次高 熱門股－聯發科 三大法人連四買 #泰昇-KY #合併 #停止買賣 #將進 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》兆豐銀主辦 泰鼎-KY9千萬美元聯貸案簽約 15:292022/11/11 財經 美食-KY第三季轉盈 美國市場加速成長 19:042022/11/10 財經 劍麟前十月營收成長近2成 11:442022/11/11 財經 《其他電子》貿聯-KY台南廠2024年Q2完工 年貢獻營收20億元 10:282022/11/11 財經 聯發科10月沒績情 逾1年半低點 04:102022/11/11 財經要聞 《電腦設備》勤誠遇季線反壓 全年獲利創高可期 09:482022/11/11 財經 自行車雙雄出貨旺 前十月績昂 04:102022/11/11 證券．權證 《電子零件》AES-KY Q3獲利衝鋒 明年BBU產品占比拚2成 11:022022/11/10 財經 威宏前三季合併營收、獲利 均超過歷年全年 00:092022/11/11 財經 華映破產除列 大同復活 04:102022/11/11 證券．權證 系統電 Q3獲利賺贏去年 04:102022/11/11 證券．權證 電信三雄10月獲利 中華電最佳 04:102022/11/11 產業．科技 《其他電子》耕興Q3營運創高 前3季獲利超越去年全年 11:022022/11/10 財經 《電子零件》健鼎前3季每股盈餘8.63元 營運最快明年Q2回溫 09:082022/11/11 財經 富邦媒10月營收 寫同期新高 04:102022/11/11 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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