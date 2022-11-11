晶華（2707）國際酒店集團受惠疫情趨穩及暑期旺季帶動，2022年第三季本業獲利登近15季高點，歸屬母公司稅後淨利季增近1.98倍、每股盈餘（EPS）2.06元。前三季本業獲利回升至近3年同期高點，歸屬母公司稅後淨利6.03億元、每股盈餘4.73元。

晶華第三季合併營收14.73億元，季增達41.37％、年增達46.35％，為近1年半高點。毛利率「雙升」至35.81％，為今年高點。營業利益3.53億元，季增達2.23倍、較去年同期虧損0.51億元大幅轉盈，登近15季高點，使營益率回升至24.03％，創近9年半高點。

不過，晶華第三季業外收益0.1億元，季減達79.93％、年減達99.37％，為近17季低點，使歸屬母公司稅後淨利2.63億元，雖季增達近1.98倍、但年減達82.47％，每股盈餘2.06元，遠優於第二季0.69元、但低於去年同期11.8元。

晶華前三季合併營收39.35億元、年增9.97％，營業利益7.94億元、年增達2.42倍，雙創近3年同期高點，毛利率32.41％、營益率20.18％分創近3年、近7年同期高。惟因業外收益年減達95.75％，使歸屬母公司稅後淨利6.03億元、年減達67.96％，每股盈餘4.73元。

晶華說明，去年前8月合併營收包括達美樂披薩6.86億元，隨著去年8月底完成出售達美樂全數股權，自9月起不再計入合併財報，並於業外一次性認列處分利益16.36億元，實際認列稅後淨收益為14.61億元，墊高去年第三季及前三季比較基期。

晶華指出，若排除去年同期達美樂相關認列影響，今年第三季歸屬母公司稅後淨利年增達2.21億元或近5.2倍。前三季合併營收年增達2.24億元或36.05％，歸屬母公司稅後淨利年增1.81億元或43％，每股盈餘年增1.42元。

晶華表示，去年5月中疫情三級警戒禁止餐飲內用，對營運造成嚴重衝擊。今年隨著疫情流感化及新世代疫苗開始接種，民間消費活動旺盛使餐廳業績表現亮眼、已超越疫情前的水準，與宴會相關的公司會議、社團聚餐及商業活動亦逐漸恢復正常。

同時，晶華旗下子公司受惠國旅爆發，帶動前三季業績顯著成長，包括太魯閣晶英酒店營收年增41.23％、台南晶英酒店營收年增37.38％、晶泉丰旅營收年增達50.89％、捷絲旅營收年增25.76％，而麗晶精品營收亦年增22.36％。

展望後市，隨著邊境逐步解封、「0+7」入境免居隔上路，疫情前以國際商旅為主的台北晶華住房業務迎來復甦曙光。看準來台商務客目的性旅遊將大增，在台天數加長，除規畫7天以上的長住專案，也搭配「麗晶學苑」推出的文化美食體驗活動，使住宿內容更多元豐富。

雖然近2年住房市場以國人為主，但晶華持續與國外旅行社、航空公司、會展產業（MICE）主辦單位及海內外企業客戶互動，針對新加坡、香港、日本、韓國及北美市場規畫住房專案加強推廣，並善用麗晶（Regent）及洲際酒店集團（IHG）全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。

同時，針對返台洽商或是探親的台商與僑胞，晶華順勢推出結合住宿與美食的「台式好味假期」一泊二食住房優惠專案。對於即將到來的感恩、聖誕、跨年節日與尾牙春酒旺季，亦推出一系列應景的宴飲與住房專案，搶攻疫情後報復性消費與節慶商機。

而各大公司行號延宕2年的尾牙春酒活動熱烈規畫中，台北晶華酒店除推出「海派尾牙」專案外，另推出結合城市星空KTV、五星宴席和住房的「年終歡唱－郵輪式尾牙」，結合商務餐盒或五星餐檯到公司進行的「外燴尾牙」，以及20人即可舉辦的微型尾牙等專案。

晶華指出，大型企業也可結合商務餐盒或五星餐券、住宿券作為犒賞員工方案，台北晶華以多元專案變化和量身打造服務內容彈性，成為企業主及福委會的信賴首選，為集團年底前與明年首季業績挹注良好成長動能。