據兩名熟知內情的印度政府官員表示，鴻海計畫在兩年內將印度員工人數成長到4倍。官員指出，由於蘋果在中國的生產出現中斷，因之進行了生產活動的調整。

鴻海在中國鄭州的iPhone工廠近日實施了嚴格的防疫管制，打亂了蘋果的生產秩序，加劇了外界對中國防疫政策的供應鏈影響的擔憂。

供應的中斷，促使蘋果下調iPhone 14高階機型的出貨量，並且打擊了最繁忙的年底銷售預期。

據路透引述消息人士說，鴻海計畫兩年內再增加5.3萬人，將該印度南部Tamil Nadu邦的工廠員工總數推升到7萬人。儘管與鄭州工廠的20萬人相比，規模仍小，但也凸顯出蘋果將生產移出中國的努力。

鴻海於2019年在印度開設工廠，該公司今年開始在印度生產iPhone 14系列手機。

目前至少有三家蘋果供應商在印度組裝iPhone，包括在Tamil Nadu邦的鴻海以及和碩，還有在附近Karnataka邦的緯創。