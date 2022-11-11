艾笛森(3591)周五召開線上法說會，由財務長許正典主持，成品和模組將是艾笛森明年發展重點，預計明年第二季車用LED模組將導入車用成品並出貨，可望拉抬業績及拓市。展望營收，法人認為，今年第四季預估將略降、力拚持平，明年營運抱持樂觀態度。

艾笛森第三季合併產品營收組合，LED元件占20%，已逐季下降；光傳輸元件占5%，因屬於消費性產品，單季營收下跌幅度較大；LED模組58%、LED成品17%，成品和模組將是明年發展重點。其中LED模組產品營收組合，照明模組占49%、車用模組占51%，兩板塊模組可望逐季看升，而車用模組、成品營收比重共達26%。

艾笛森第三季營業收入4.54億元，季減3.1%，營業毛利1.14億元，季減6.7%，毛利率降至25.2%，守住25%，營業費用季增，因疫情後的業務擴展、公司參展活動等因素。營業淨利38.03億元，季減74.2%，營益率0.8%，季減2.3個百分點，業外的外幣兌換利益也季對季大幅成長。稅前淨利0.25億元，季減0.1%，本期淨利歸屬於母公司業主0.2億元，年增29.0%，每股盈餘0.15元，相較今年第二季仍成長。

艾笛森前三季營業收入淨額13.87億元，年減13.0%，營業毛利3.48億元，年減11.6%，毛利率略增至24.9%，營業淨利0.36億元，年減69.3%，營益率2.6%，年減4.7個百分點。業外的外幣兌換利益0.34億元，從去年的損失到今年利益，年增738.9%。稅前淨利0.71億元，年減34.7%，稅後淨利0.62億元，年減37.3%，本期淨利歸屬於母公司業主0.52億元，年減45.2%，每股盈餘0.4元，相較去年同期的0.75元下降。

因元件競爭以及供應鏈紅色崛起，元件並非公司未來發展重心，照明元件比重不會太高。展望未來，艾笛森深耕模組及成品市場，公司營收組合多樣化，持續深耕照明模組及成品應用市場，與終端消費者更緊密連結，更朝向LED EMS廠邁進，預計明年第二季車用LED模組將導入車用成品，可望拉抬業績及拓市。

目前下單不確定性高而看法保守，今年第四季營運方面，法人預估，單季營收毛利率、費用會與第三季持平，第四季營收可望較第三季略降，力拼持平水準。而明年仍可能面對外部需求不佳狀況，但基期也相對低，對於明年抱持樂觀態度，明年營收目標年增15-20%。