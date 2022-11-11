蔡英文總統與行政院長蘇貞昌多次奔各縣市輔選挨批浪費維安警力，蔡昨到桃園造勢喊話，桃園是全台最激烈戰區，儘管桃園市長鄭文燦滿意度高也不能掉以輕心。對此，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，地方該有的治安警力被排擠，要綠營謹守分際，她也說今年選戰有第三勢力出現，對藍綠形成壓力，之前綠營全黨救一人，現在全黨護一人，做法確實不妥。

對於輔選維安爭議，賴香伶表示，蔡英文與蘇貞昌用許多國家資源輔選，多次來桃園，維安警力規格也提高，地方該有的治安警力被排擠，盼到最後關頭仍要行政中立，以治安為優先，不是以元首需求來規畫，要民進黨「謹守分際」。

賴香伶也說，綠營在選前提出台積電進駐、平鎮站動土等議題，真的是慷國家之慨，呼籲別讓選舉落入政策買票，不是好的政治風範，要市民看清楚，政策的務實性才是關鍵。

針對蔡英文稱桃園選情全台最激烈，賴香伶認為，因為有第三勢力存在，市民可參考的內容更豐富，她與無黨籍桃園市長候選人鄭寶清提出許多政策，對藍綠形成一定的壓力，他們的差距來自於約3成市民至今未表態，甚至不一定會選擇他們。

賴香伶直言，蔡英文屢次來桃園，帶著「雙鄭」高舉雙手，今年有她和鄭寶清參戰，當然會讓蔡英文心急，動員全黨之力，從之前的「全黨救一人」演變成「全黨護一人」，這種做法確實不妥。