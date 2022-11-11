疫情使消費者對於網路購物的習慣更加熟悉、黏著度更高，其中網紅行銷也在這樣的氣氛推波助瀾下，成為不少品牌行銷策略不可或缺的一環，臺北市政府看好KOL行銷的趨勢，宣布2022臺北網紅嘉年華即日起至13日於香堤大道上登場，並邀請解婕翎、熊熊、杜力、賴薇如等人現場直播，搭配雙十一、百貨週年慶買氣，企圖讓本週末的信義區充滿熱鬧氣息。

臺北網紅嘉年華邀請多位百萬KOL至現場直播。（吳松翰攝）

此次於香堤大道所舉辦的「臺北網紅嘉年華」，除眾星雲集的直播外，現場還集結北市6大商圈的推薦店家共34攤商品，其中包含來自永康商圈人氣茶品牌京盛宇、知名伴手禮佳賓餅家及爵林堅果給民眾送禮好選擇；東區網美餐酒館Arpia Taipei、質感花店桑迪亞花藝、時尚品牌愛維雅服飾等商家；來自晴光商圈的寶寶用品店PANBAO童裝，以及婚紗公會提供的質感婚紗攝影最佳風情等，營造繽紛購物的熱鬧氣氛之餘，也協助推廣商圈商品特色。

臺北網紅嘉年華邀請許多網紅至現場拍照。（吳松翰攝）

「2022臺北網紅嘉年華」由臺北市商業處、旺旺中時媒體集團、太陽星網路科技主辦，此次還邀請伊林娛樂以及momo購物網等單位協辦，並在momo購物網上推出「臺北網紅節限時商城」優惠活動，其中藍鵲茶飲將推出精品禮盒限時優惠價、一元大命理諮詢網則推出織物香氛噴霧，提供最實惠的價格給民眾搶購。