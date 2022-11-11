大陸蘋果供應鏈、耳機大廠歌爾（Goertek）遭「大客戶」蘋果砍單，股價連續兩天跌停後，11日續挫，終場暴跌逾7%。陸媒報導，歌爾已裁掉8000名派遣工，員工爆料在公司（8日）發布「境外某大客戶」砍單消息前，對此事早有傳聞，且在一周前已大量停工，大家變得清閒，還把員工餐廳的桌子併一併，一起聚餐、打牌，無所事事，「直到本周工人大批離職」。

丟掉蘋果大單的消息傳出後，歌爾股價連兩天跳空跌停，今（11日）賣壓依舊沉重，終場重挫7.24%，收在17.3元人民幣，估計市值至少蒸發100億人民幣（約台幣437億元）。

歌爾員工向陸媒紅星資本局透露，早在11月7日之前，在廠區內的工人變得很清閒，因為大量停工，工人們沒有工作，直接把員工餐廳的桌子併一併，一起聚餐、打牌，無所事事，「直到本周工人大批離職」。

一位員工說，周一（7日），辦理離職的單位聚集很多工人，大家身邊放有行李箱和被褥，而辦理離職的都是時薪員工、派遣工，估受影響的員工有8千人。據他了解，正式員工並未出現裁員和減薪的情形。

歌爾8日晚間突然公告，近日收到境外「某大客戶」通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品，預計影響營收不超過33億元人民幣（約台幣147億元），約占該公司2021年度經審計營業收入的4.2％。

儘管歌爾沒有說明客戶、產品的名稱，但業界傳出，該客戶就是蘋果，產品則是AirPods Pro 2耳機。

天風國際證券分析師郭明錤表示，歌爾暫停生產的產品是蘋果的AirPods Pro 2耳機，原因可能是因為生產問題，而非需求問題。而為了填補產能缺口，第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為 AirPods Pro 2 獨家組裝廠商。