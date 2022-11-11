民進黨將於12日下午6時，在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，包括總統蔡英文、副總統賴清德，與3名直轄市長參選人陳時中、林佳龍、陳其邁聯合出席，中正一警方公布交管措施，呼籲用路人經過時注意。

警方表示，凱達格蘭大道、仁愛路及信義路等路段，12日（星期六）上午7時至晚間10時申准舉辦集會活動，中正第一分局實施交通管制措施如下：

一、舞台及LED螢幕設備搭設（第一階段）：凱達格蘭大道（中山南路至公園路），11日（星期五）晚間9時起，將管制全線車道，禁止車輛通行。另仁愛路1段（中山南路至林森南路）及信義路1段（中山南路至林森南路），於12日凌晨0時起管制中間快車道，禁止車輛通行，警方並將視交通狀況提早或延後管制。

二、擴大集會地點周邊交通管制（第二階段）：警方評估當天人潮眾多，人數將溢出集會地點，為維護活動交通秩序與安全，屆時視狀況管制中山南路（忠孝西路至愛國西路）北往南全線車道、中山南路（徐州路至愛國東路）南往北全線車道、仁愛路1段（林森南路至中山南路）往西全線車道、信義路1段（林森南路至中山南路）往東全線車道。

總統府前凱達格蘭大道（重慶南路1段至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、公園路（愛國西路至襄陽路）及貴陽街1段（重慶南路1段至中山南路），將視維安情形，架設必要之安全設施及實施交通管制，各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

中正一警方指出，本次集會活動交通管制措施，將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，籲請駕駛人避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。