民進黨基隆市長候選人蔡適應11日下午進行七堵區、暖暖區的車隊掃街，立法委員高嘉瑜也特地現身力挺。市議員候選人林坤明、曾怡芳也一同掃街拜票。蔡適應表示，未來他當選市長後，將會與高嘉瑜共同改善南港、內湖、汐止、基隆的交通。

蔡適應說，首都生活圈基北北桃是個緊密的生活圈，東台北地區的四個區塊，交通是一環扣一環，所以他和陳時中、林佳龍、鄭運鵬，共同提出「首都通1200」的政見，除此之外，他也會協調基隆、新北、台北，三個城市共同來處理東台北的交通問題，高嘉瑜委員就是港湖地區的立委，未來他也會就加強城際間的合作。

談到反賄選小組檢舉謝國樑賄選一事，蔡適應表示，他認為基隆市民會選擇一個認真的市長，而不是到處發送物資，博取支持的市長。他的競選總部反賄選小組不斷有情資進來，謝國樑發送他的文宣品和物資袋，謝國樑既不是公職、也沒有任何的身分，用這樣的送禮方式，看起來就是賄選的行為，所以反賄選小組前往地檢署檢舉。

蔡適應也呼籲市民，在收到這樣的禮物，應該要認真思考禮物的來源，特別是基市第二信用合作社，並不是個人的金庫，收益和盈餘都屬於股東，謝國樑這樣的行為很明顯違反選罷法，非常地不可取！他希望檢調單位可以儘速查明。