享有五星級美譽的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬）即將於本週日（11/13）開跑，往年於賽事前一天展開的「台灣心田中音樂節」，一直都是田中馬的前哨重頭戲，即便2021年受限疫情改採雲端跑也未曾停擺，反而成為凝聚選手意志，以及傳遞台灣味情感的一盞明燈。

用音樂凝聚選手意志 傳遞台灣味情感 心田中音樂節入夜暖嗓｜健康

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今年「台灣心田中音樂節」一貫地兼具熱情人情味、音樂感染力、在地跑旅體驗等元素，並同時受到交通部觀光局參山國家風景區、王品集團、原作、台中精機、亞太醫療等支持，得以展現馬拉松與音樂跨界合作的豐碩成果。

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從700人參與的「米寶親子扮裝路跑」，到萬名跑者齊跑的田中馬，今年賽事全程採用以100%紙漿製成的環保紙杯，無淋膜、無塑料，整個杯子皆為可分解回收的材質，賽事過後只留下歡呼聲與感動，不為環境帶來負擔。此外，也鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往，用每一個步伐認識這片土地，與世界齊步從小地方出發，推廣低碳環保。

當夜幕降臨時別忘了朝龍江館前的草皮走去，多元且別具風格的音樂饗宴才正要開始！每年的「台灣心田中音樂節」總少不了金曲歌后、歌王，此番邀請台味搖滾代表、榮獲金曲最佳樂團——董事長樂團將氣氛炒到最高點，並由深受年輕人喜愛、樂風坦率且真誠的怕胖團暖場。此外，由創作田中馬主題曲「終點42195」的神棍樂團壓軸，為即將展開壯遊的跑者們加油打氣。

「台灣心田中音樂節」將田中馬的溫暖展露無遺，滿足各類音樂喜好、多元族群的活動安排，既保有在地特色，又對所有人敞開雙臂的關懷與熱情。11月13日賽事正式登場，音樂卻不停歇，由金曲原民歌手戴曉君引領跑者熱身開唱外，田中郵局前有頌揚「音樂是這世界上最美好的事」的DJ林貓王分享獨一無二的歌單，轉個彎還有空空把西非擊鼓樂團用活潑的敲擊來鼓舞眾人。

把握晴朗卻又舒適涼爽的好天氣，趕在田中馬前一日踏上田中小鎮，參與親子共遊的「米寶親子扮裝路跑」，並漫步於以秋季豐收為主題的「秋享祭」市集，以及入夜後療癒且動人的「台灣心田中音樂節」。

【圖文由灣米倉田中馬拉松授權提供】