美國10日公布CPI7.7％，美股全線噴發、費半牛勢氣盛，為台股2022年11月11日幸運日迎來好兆頭，11日加權股價指數大漲503.80點重返萬四大關，在台積電、聯發科兩大多頭領軍下，台股36檔原型ETF績效翻紅，尤其是4檔半導體ETF漲幅，更遙遙領先其他類型的台股ETF。根據Cmoney統計，台股11月4日突破月線以來至最新11月11日止，加權股價指數反彈一路走高，彈幅已達7.53％，帶動台股原型ETF股價水漲船高，其中，表現最好的是兆豐台灣晶圓製造、上漲13.87％排名第一，新光臺灣半導體30 ETF（00904）漲幅13.55％表現居次，而中信及富邦其他2檔半導體ETF，漲幅亦達13％以上，不僅大敗大盤7.53％，更遙遙領先其他台股原型ETF族群。新光臺灣半導體精選30 ETF（00904）基金經理人王韻茹表示，大盤這波氣勢如虹下，雖說是百花齊放，但半導體、金融等權值類股周五表現更為亮眼，特別是台積電（漲8.34％）、聯發科（漲6.06％）、聯電（漲5.64％）等半導體3大權值股，股價直衝帶旺國內4檔半導體ETF股價一路走高，交投熱絡吸引買氣回籠。王韻茹表示，短期內個人電腦、NB、手機及記憶體等相關市場，仍受消費者信心下降拖累，下半年廠商進行庫存調整，需求可能持續疲軟，但車用與資料中心應用表現持續強勁，儘管台灣半導體產業，目前受到美國晶片法案、各國強化半導體在地化補貼及中國半導體在成熟製程急起直追，但台灣半導體產業仍保有3大利基，包括：一、成熟製程中，多數產能仍集中台灣，台灣仍維持領先。二、成熟製程中的「特殊製程」商機大，台灣廠商技術門檻高、良率佳，毛利率具優勢，可享有未來在全球電動車、AI晶片、物聯網及邊緣運算中的「特定領域應用」的獨占商機，可作為成熟製程的轉機。三、台積電等先進製程技術，在全球半導體市場具有一定的技術領先和市占率，受惠於未來全球對運算需求高漲的技術趨勢，台灣半導體在先進製程領域仍具全球領先地位，尤其是美國加強對中國出口禁令後，台灣半導體產業的競爭地位更加穩固。王韻茹預估，2023年整體半導體市場表現持平，庫存修正有望於2023年第二季結束，由於車用與工業應用需求依舊強勁，皆為半導體產業添加成長動能，相關公司將於明年第三季營運回溫，長期則由於全球總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡，加上數位轉型的大趨勢推動，2024年全球半導體產業將恢復需求成長。不過，半導體股價永遠領先基本面，根據過去經驗，半導體股價表現有望提前3至6個月反映企業營運好轉，也許不少投資朋友看好半導體股，會優先選擇「存零股」，但若想更分散投資風險，避免將所有資金集中在一兩檔半導體股票，王韻茹建議可以透過「市值型」的半導體ETF進行布局，透過成份股自動調整機制，讓ETF投資組合永遠維持台灣半導體產業最好的強棒組合，再加上堅持長期扣款紀律，投資人長線將享有股價中長線成長潛能與每季配息收益雙重優勢。