近幾個月以來，克宮針對實質性談判以結束戰爭的立場微妙，官媒報導稱，外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）9日無預警宣布，考量當前事態，俄羅斯準備與烏克蘭進行談判。

根據《新聞週刊》(Newsweek)報導，就在俄軍即將撤離關鍵城市刻松(Kherson)的消息傳出後，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃在新聞發布會釋出和談風聲，稱「我們仍對談話保持開放態度，從未拒絕過。當然，考量當前事態，俄羅斯也準備這麼做。」外交部也隨即發推文解釋，內容寫道，烏克蘭退出談判、其領導人又提出重啟的條件，以及基輔禁止與俄對話，種種皆表明他們和其他西方支持者已完全脫離現實。文末還加上一個「懊惱」的表情符號。

💬 #Zakharova: Ukraine’s withdrawal from the negotiating process and the conditions set forth by its leaders for resuming talks, as well as Kiev’s ban on dialogue with Russia – all this demonstrates that Ukraine and its Western patrons have completely lost touch with reality 🤦 pic.twitter.com/5mFSVbRqOB — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 9, 2022

另一則貼文還稱，儘管近期西方媒體一直積極提倡恢復和談以解決烏克蘭危機的必要性，但美國、加拿大以及西歐國家仍想盡辦法延長戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）此前表示願意與莫斯科對話，但有5項先決條件，歸還所有領土、尊重《聯合國憲章》、賠償一切戰爭損失、懲罰所有戰犯以及保證絕不重蹈覆轍，稱上述皆為可以被理解的條件，強迫普丁面對真正的和平談判。

對此，密西根大學(University of Michigan)副教授茹科夫(Yuri Zhukov)表示，札哈羅娃提到的「事態」即4個俄軍佔領區，被評為歐洲最大規模的強行併吞，包括烏東地區盧甘斯克、頓內茨克，南部的刻松、札波羅熱，還宣布動員當地民兵加入部隊。

他表示，「俄羅斯討價還價的籌碼主要來自強佔區，使得克宮拋出『如果烏克蘭同意A、B、C，那我們將退出』。」不過這類領土讓步的政治成本更高，因為等同於放棄普丁承諾過要永遠歸於俄領土。

「這縮小了協商的範圍，讓雙方少談了」，動員之所以創造不同類型的討價還價問題，是因為它能幫助俄羅斯更有效保衛這些領土，並讓他們在明年春季的新一波攻勢前重組部隊。